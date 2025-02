Calvados. Une ministre en visite demain, pour simplifier la vie des entreprises

Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Economie sociale et solidaire, se rend vendredi 21 février à Saint-André-sur-Orne et Saint-Contest. Dans le cadre de son "Tour de France de la Simplification", l'élue ornaise se rend en début d'après-midi à l'entrepôt logistique de l'ETI Legallais à Saint-André-sur-Orne, et à la CCI Caen Normandie. Le but : échanger sur les freins et "les irritants du quotidien", et trouver des solutions pour simplifier la vie des entreprises.