Politique. Une nouvelle Normande dans le gouvernement : Véronique Louwagie nommée ministre déléguée

C'est une première en tant que ministre pour Véronique Louwagie. La composition du gouvernement de François Bayrou a été révélée lundi 23 décembre. Dans la liste énoncée par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler se trouvait le nom de la députée Les Républicains de la 2e circonscription de l'Orne. "C'est une marque de confiance qui me va droit au cœur", confie l'élue, quelques minutes après sa nomination. Elle a accepté ce rôle de ministre déléguée du Commerce et de l'Artisanat avec "humilité".

Erigée ces derniers mois en figure de la droite sur les questions économiques à l'Assemblée nationale, Véronique Louwagie va poursuivre son travail avec un nouveau champ d'actions. "Au-delà de faire des propositions de loi, quand vous êtes au sein du gouvernement, vous pouvez agir, lance la députée. C'est dans ce sens que j'œuvrerai pour apporter une réponse aux préoccupations des citoyens et aux inquiétudes du monde économique." Elle note tout de même que le contexte est "compliqué" et que cela "nécessitera écoute, dialogue et doigté", avant de conclure : "Je ferai tout pour participer à redonner de la stabilité politique et économique à notre pays qui en a largement besoin."

Hormis Véronique Louwagie, l'Eurois Sébastien Lecornu est reconduit au ministère des Armées. L'ancienne Première ministre et députée de la 6e circonscription du Calvados Elisabeth Borne fait son retour dans le gouvernement en tant que ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur.