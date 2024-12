Politique. Le gouvernement Bayrou dévoilé : découvrez les noms des ministres

Le gouvernement de François Bayrou, dix jours après sa nomination à Matignon, a été annoncé lundi 23 décembre. Le Premier ministre centriste souhaitait former une équipe resserrée comprenant des personnalités de poids, de gauche comme de droite et du centre, pour répondre aux urgences qu'affronte la France, notamment budgétaires.

Plusieurs ministres sont reconduits dans ce nouveau gouvernement, le quatrième en 2024, à l'image de l'Eurois Sébastien Lecornu aux Armées, ou encore Bruno Retailleau à l'Intérieur et Rachida Dati à la Culture. Les anciens Premiers ministres Manuel Valls, sous François Hollande, et Elisabeth Borne font leur entrée au gouvernement, respectivement aux ministères des Outre-mer et de l'Education nationale.

A noter également l'entrée de la députée de l'Orne Véronique Louwagie, ministre déléguée au Commerce et à l'Artisanat.

Liste des principaux ministres

• Premier ministre : François Bayrou

• Porte-parole du gouvernement : Sophie Primas

• Ministre de l'Economie : Eric Lombard

• Ministre de l'Intérieur : Bruno Retailleau

• Ministre de l'Education nationale : Elisabeth Borne

• Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot

• Ministre de la Transition écologique : Agnès Pannier-Runacher

• Ministre de la Justice et garde des Sceaux : Gérald Darmanin

• Ministre de la Santé, du Travail, de la Solidarité et des Familles : Catherine Vautrin

• Ministre du Budget : Amélie de Montchalin

• Ministre de la Culture : Rachida Dati

• Ministre des Armées : Sébastien Lecornu

• Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Annie Genevard

• Ministre des Outre-mer : Manuel Valls

• Ministre des Sports : Marie Barsacq

• Ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation : François Rebsamen