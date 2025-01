Calvados. Toujours pas de budget 2025 : quel impact à l'échelle locale ?

Nous voilà pleinement entrés en 2025, et pourtant, l'Etat n'a toujours pas voté un budget pour l'exercice en cours. Alors que certains craignaient une France à l'arrêt, qu'en est-il vraiment ?

"Rien n'a changé pour le quotidien des Caennais", introduit Aristide Olivier, leur maire. Toutefois, le mot "incertitude" revient plusieurs fois. "Nous ne savons pas encore à hauteur de combien nous pourrions être ponctionnés sur notre budget de fonctionnement pour participer à l'effort de redressement de la dette." Même constat pour Patrick Ledoux, maire de Louvigny, qui doit voter dans quelques semaines un budget à l'équilibre, "sans connaître encore les recettes, qui viennent pour partie de l'Etat". Alors pour anticiper et ne pas rester à rien faire, les élus planchent sur le sujet, en imaginant "des hypothèses plutôt prudentes", comme à Caen, qui peut se targuer d'avoir "une situation saine".

Se préparer au pire

Le Département du Calvados bénéficie aussi "d'une gestion très sérieuse", mais n'échappe pas à l'effort. Son président, Jean-Léonce Dupont, a organisé lundi 20 janvier un débat d'orientations budgétaires 2025. "Il devait avoir lieu en décembre, mais je l'ai décalé en pensant que nous aurions plus d'informations. Nous n'avons toujours pas les éléments nécessaires pour construire ce budget", regrette-t-il. Dans ces conditions, il travaille aussi sur un scénario "contraint" - un euphémisme ? - "en pensant que deux ou trois mesures viendront assouplir la présentation du budget initial".

Alors que le Département "est la strate en charge de la solidarité aux personnes et aux territoires", Jean-Léonce Dupont "se bat" pour maintenir les engagements déjà pris, mais est catégorique : "En prendre de nouveaux m'est quasiment impossible." Patrick Ledoux se demande lui si des baisses de subventions ne se répercuteraient pas sur les Centres communaux d'action sociale (CCAS), "qui accompagnent les familles les plus en difficulté". "La situation financière du pays peut avoir à long terme des conséquences désastreuses", commente Aristide Olivier, qui se réjouit tout de même de voir que les factures énergétiques sont enfin en baisse, après de fortes augmentations. Cependant, toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. "Rots, avec sa zone commerciale et artisanale, a beaucoup de chance", relativise Michel Bourguignon, le maire. "Certains de mes collègues ont des sanglots dans la voix quand ils évoquent le sujet des finances."

L'édile observe d'ailleurs que si les communes ne peuvent investir et faire des travaux publics, "les entreprises n'ont plus de marchés". "Ce sont des emplois qui se retrouvent sur la sellette, on amorce un cercle vicieux", abonde son homologue de Ouistreham, Romain Bail, qui a de son côté revu de près de 25% le budget événementiel de sa commune, pourtant "le propre d'une station balnéaire". Ce dernier n'est pas pessimiste pour autant. "Au bord du gouffre, notre pays sait toujours s'en sortir." Alors il pense que le système actuel "nécessitera une grande vague de décentralisation, qui redonnera de l'autonomie réelle aux collectivités". D'ailleurs, ces dernières doivent présenter chaque année un budget à l'équilibre, "gage d'une certaine stabilité". Et si tous comprennent que l'effort doit être partagé à tous les niveaux, ils déplorent l'autoritarisme de l'Etat, qui impose ses décisions. "Il manque une vraie phase de concertation", se désole Patrick Ledoux, alors qu'Aristide Olivier insiste : "La dette n'est pas liée aux collectivités, il ne faut pas se tromper."