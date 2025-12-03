En ce moment BLINDING LIGHTS THE WEEKND
Près de l'Aigle. "Il faut laisser la place aux jeunes" : Emeline Aubry ne participera plus au championnat du monde de pâté en croûte

Patrimoine. La cheffe cuisinière Emeline Aubry, qui s'était qualifiée au championnat du monde de pâté en croûte le 5 novembre, a remporté le prix Richelieu de la tradition, lundi 1er décembre. L'Ornaise souhaite désormais consacrer son temps à d'autres projets.

Publié le 03/12/2025 à 12h30 - Par Martin Patry
L'ornaise Emeline Aubry, connue pour son pâté en croûte, annonce que sa participation au championnat du monde 2025 était sa dernière. - Lucie Peudevin

A Lyon, la cheffe cuisinière Emeline Aubry quitte le championnat du monde de pâté en croûte "avec les honneurs", sourit-elle. Lundi 1er décembre, l'Ornaise a remporté le prix Richelieu de la tradition, un mois après avoir terminé sur la troisième marche du podium au championnat de France. "Je suis très contente", affirme-t-elle.

Un nouveau chapitre

Cette année, Emeline Aubry a décidé de présenter une recette "de cœur", à base de boudin noir. "Je voulais la présenter depuis longtemps mais beaucoup de chefs me répétaient que le boudin noir était trop clivant pour pouvoir gagner, témoigne-t-elle. Cette année, je me suis dit que ce serait ma dernière participation alors j'ai sauté le pas. Je voulais montrer que le boudin noir, qui est un produit populaire, peut être raffiné", poursuit l'Ornaise.

Emeline Aubry n'en est pas à son coup d'essai. En 2021, la cheffe cuisinière avait terminé 4e ex aequo au championnat du monde avant de devenir la première femme de l'Histoire à monter sur la troisième marche du podium, en 2023. "Cette année, c'était ma troisième finale. Je ne participerai pas en 2026 car c'est beaucoup de sacrifices. Il faut laisser la place aux jeunes", confie celle qui souhaite désormais consacrer son temps à d'autres projets.

C'est quoi la suite ?

L'Ornaise va continuer son activité à Saint-Maurice-lès-Charencey, près de l'Aigle, où elle gère la boutique In pâté en croûte we trust. Et elle devrait être de retour à Lyon fin 2026, avec cette fois-ci un rôle un peu spécial. "Je devrais intégrer le jury officiel du championnat du monde", conclut-elle, fièrement. Une belle page se tourne pour Emeline Aubry, qui n'avait jamais fait de pâté en croûte avant le confinement de 2020.

