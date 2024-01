Orne. Emeline Aubry, reine du pâté en croûte, rêve du titre mondial

Emeline Aubry a participé aux championnats du monde de pâté en croûte, le 4 décembre à Lyon. Après une quatrième place en 2021, la chef basée à Saint-Maurice-lès-Charencey a terminé cette année à la troisième position, faisant d'elle la première femme à monter sur le podium. Une belle position pour celle qui n'avait encore jamais cuisiné cette charcuterie il y a encore quatre ans.

Le pâté en croûte, pourquoi ?

La réponse devient familière : un déclic pendant la pandémie de Covid-19. Le confinement a rendu les gens très créatifs et entreprenants. "Il m'est arrivé la même chose, dit-elle dans un sourire. C'est ma famille qui m'a demandé de leur apprendre à cuisiner un pâté en croûte. Je n'en avais jamais fait de ma vie, donc on a fait ça pendant le premier confinement." Depuis sa première création, Emeline a pour ambition de devenir la première femme championne du monde de pâté en croûte. "J'y retournerai cette année, et jusqu'à ce que je décroche le titre. J'ai de la suite dans les idées, donc j'irai jusqu'au bout", lance-t-elle.

Un entraînement quotidien

Depuis la pandémie, la chef ne cuisine (professionnellement) plus que des pâtés en croûte, la victoire en ligne de mire. Elle enchaîne donc quotidiennement les essais et les entraînements, qu'il faut évidemment manger pour ne pas gâcher. "Au bout d'un moment, mon entourage n'en pouvait plus du pâté en croûte", sourit-elle. C'est pour cette raison qu'elle vend désormais ses pâtés en croûte et ne vit plus que de ça. "J'en profite à chaque production pour améliorer une technique, un geste, faire des essais et tenter des choses."

Des ingrédients locaux

Selon les commandes, Emeline crée une charcuterie sur mesure parce que, non, le pâté en croûte n'a pas une recette unique. "C'est très créatif donc en fonction de l'inspiration et des demandes des clients, je m'adapte et je m'amuse surtout", explique-t-elle. La chef travaille avec différents ingrédients locaux et de qualité. "J'utilise des animaux qui sont élevés en plein air, en particulier le cochon de Bayeux, élevé pas très loin de Mortagne-au-Perche. J'utilise aussi des volailles de plein air d'un élevage à côté de Ceton. J'y mets des champignons selon la saison, des courges. Je fais aussi des recettes plus végétales pour l'été. Je fais également un pâté en croûte au boudin noir et parfois aussi avec des tripes de vaches normandes, élevées en bio."

