Caen. Course-poursuite avec la police : il s'enlise dans l'Orne, les forces de l'ordre lui sauvent la vie

Une course-poursuite est survenue à Caen dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre. Un conducteur, en état d'ivresse, essayait d'échapper aux policiers après avoir refusé un contrôle. D'abord en voiture, il s'est engagé le long de l'Orne, pour terminer par courir, à pied. Mais il a chuté dans le cours d'eau, se retrouvant "enlisé et incapable de remonter", expliquent les forces de l'ordre.

Ces derniers l'ont localisé, et, en formant une chaîne humaine, ont réussi à l'extirper de la vase afin de lui sauver la vie. L'homme se trouvait alors en hypothermie.

La sanction est tout de même tombée pour l'homme, qui conduisait sans permis, alcoolisé, et sans assurance. Il a été condamné à un an de prison ferme, affirment les policiers.