Saint-Aignan-de-Cramesnil : sans permis, à fond la caisse !

Le 20 juillet dernier, à Saint-Aignan-de-Cramesnil, il se fait repérer par une patrouille de police vers 17h30. Il circule alors sans assurance et sans permis puisque ce dernier a été annulé à la suite de précédents délits routiers.

Absent à l’audience

La peur panique des conséquences judiciaires de sa situation l’amène à tenter de "semer" les forces de l’ordre. Commence une course poursuite de plus d’une heure, à vive allure, qui ne s’achève que par le lancement d’une herse, obligeant le conducteur à s’arrêter. Ses idées suicidaires amènent le médecin qui l’examine en garde à vue à l’hospitaliser d’office pour une durée d’un mois.

Il est absent à l’audience correctionnelle du jeudi 27 décembre, et le tribunal refuse le renvoi et la demande d’expertise psychiatrique complémentaire de son avocate. Le tribunal condamne finalement le prévenu à un an de prison avec sursis et une mise à l’épreuve de trois ans. Il devra également soigner également "son alcoolisme suicidaire". Son véhicule est confisqué et il lui est interdit de conduire tout véhicule durant six mois.