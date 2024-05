Calvados. Un ancien cadre du groupe Carrefour condamné pour harcèlement moral

Le procès avait eu lieu le jeudi 22 février, au tribunal de Caen, et le délibéré a été rendu ce jeudi 23 mai. Un ancien directeur juridique du groupe Carrefour a été condamné à six mois de prison avec sursis pour harcèlement moral envers Jérôme Coulombel, un ancien collaborateur, employé au siège de Mondeville. Il devra aussi vers plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts. Les faits ont eu lieu entre 2012 et 2017.

Le groupe déjà condamné auparavant

"Je suis content pour tous les autres, ça déclenchera peut-être une prise de conscience chez les managers toxiques car il n'est pas le seul à se comporter de la sorte", a réagi Jérôme Coulombel. Le groupe Carrefour a quant à lui obtenu la relaxe, déjà condamné auparavant aux prud'hommes à verser plus de 600 000 euros à la victime. Ce même groupe avait poursuivi Jérôme Coulombel pour extorsion, vol de documents et chantage. La relaxe avait été requise.

"Il faut s'accrocher dans la vie, j'encourage tous les employés harcelés à sortir du bois", conclut Jérôme Coulombel.

Avec AFP