L'escroc aux 31 mentions à son casier échangeait des chèques volés contre de l'espèce

Incarcéré depuis décembre 2022, un homme de 51 ans a été extrait de prison pour être jugé au palais de la Presqu'île de Caen. Il lui était reproché d'avoir utilisé des chèques volés, qu'il a ensuite remis à des relations en échange de liquidités, d'octobre 2018 à janvier 2019.

Il trompe des connaissances

À la barre, l'homme s'explique : "J'étais dans un bar tabac près de la gare où j'ai rencontré des personnes. J'ai dit que j'étais dans une période difficile et on m'a proposé quatre chèques vierges pour la somme de 100 euros." Bien qu'en France depuis 40 ans, le quinquagénaire est en situation irrégulière depuis 2018, car il a oublié de renouveler sa carte de résidence. Il vit en couple avec une Française et a quatre enfants, dont trois à charge.

Il a utilisé les chèques auprès de personnes qu'il connaissait. Le scénario est toujours le même : il demande d'échanger un chèque contre des espèces. Au passage, le bénéficiaire garde un "bonus". Il a ainsi abusé deux gérants de kebab et un collègue auxquels il a remis deux chèques. C'est ce dernier qui a donné l'alerte, car le deuxième chèque, déclaré volé, n'a pas été crédité sur son compte.

31 mentions à son casier judiciaire

La présidente lui fait remarquer qu'il a trompé des personnes de sa connaissance, particulièrement son collègue de chantier. Celui-ci, présent à l'audience, demande 1 000 euros de réparation. Le prévenu dit qu'il regrette et qu'il est "un mauvais voleur", qu'il a agi ainsi pour ses enfants et sa compagne.

Il a 31 mentions à son casier judiciaire de 1992 à 2021 pour vol, violence, chèques contrefaits, trafic et usage de stupéfiants, filouterie, menaces de mort, conduite sans permis. La présidente s'étonne : "Pourquoi ne tenez-vous pas compte de vos divers méfaits ?" Il répond que s'il est en prison, c'est à cause de sa négligence. Après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison ferme aménageables. Il devra verser à son collègue 1 000 euros dont 370 pour préjudice moral.