Mondeville. Grande distribution : la victime harcelée par son supérieur hiérarchique ?

Agé de 67 ans, un directeur juridique de la grande distribution était jugé, ainsi que son entreprise, jeudi 22 février, pour harcèlement moral envers un des cadres de l'établissement, Jérôme Coulombel. Ce harcèlement a eu lieu du 1er avril 2012 au 31 octobre 2017, au Carrefour de Mondeville.

"Ma vie est devenue un enfer"

A la barre, la victime a exposé les faits. L'homme a travaillé 27 ans avec le prévenu dans cette société où il était responsable du service contentieux. Il avait dix-sept personnes sous ses ordres. Jusqu'en 2012, les rapports étaient bons. Mais avec l'arrivée d'un nouveau P.-D.G., tout a changé.

Le supérieur hiérarchique était lui aussi sous pression et leurs relations se sont dégradées. Il a harcelé le plaignant, critiqué sa façon de travailler et de gérer son service. "Ma vie est devenue un enfer", a dit ce dernier. A tel point qu'il "disjoncte" en 2013 et fait un burn-out. Il est suivi de 2013 à 2015 par une thérapeute et semblait aller mieux. Mais en 2016, il fait une rechute. En 2017, il est élu au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lance une enquête montrant qu'il y a un malaise réel au service juridique.

Les témoins disent du bien de lui

La victime a fini par démissionner en novembre 2017 et elle a déposé une plainte pour harcèlement. Les Prud'hommes l'ont débouté trois fois. Mais il voulait être reconnu victime à l'audience du 22 février. Des témoins se succèdent à la barre, sa femme a expliqué que leur vie familiale était très compliquée avec ce stress permanent. Son ancienne assistante dit le plus grand bien de lui, la secrétaire du CHSCT l'apprécie aussi, sa thérapeute a expliqué la détresse de son patient. L'avocat de la partie civile a confirmé que son client avait subi une violence incroyable au travail.

Le procureur n'a pas souhaité s'exprimer et s'en remet à la cour. Les deux avocats de la défense demandent la relaxe pour le prévenu et la société employeur. Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 23 mai.