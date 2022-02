Caen. Tentative de vol dans un véhicule : trois mineurs interpellés

Il était environ 00h20, dans la nuit de dimanche 27 au lundi 28 octobre 2019, lorsque trois mineurs ont été interpellés par les forces de l'ordre dans le quartier au-dessus de la gare de Caen (Calvados).

Pris la main dans le sac

Les trois garçons, âgés de 15 et 16 ans, se sont introduits dans une voiture rue Anatole France à Mondeville. Celle-ci n'était pas verrouillée. Or, surpris par le propriétaire du véhicule lui-même, ils ont pris la fuite et ont été arrêtés rue de Formigny, à Caen.

Les adolescents avaient également en leur possession un vélo qu'ils avaient dérobé un peu plus loin, rue Gustave Flaubert. Après plusieurs heures passées en garde à vue, les adolescents seront convoqués devant le procureur en mars 2020.