Télévision. Pourquoi Flavie Flament pose ses caméras à Caen toute la semaine ? On vous dit où et quand regarder !

Chaque semaine, "Flavie en France" pose ses valises dans une nouvelle ville. Cette fois, la présentatrice et son équipe mettent le cap sur Caen, avec un objectif clair : faire rayonner un territoire à travers ses habitants, ses saveurs et ses savoir-faire.

Tournée en extérieur, l'émission accueille invités et passants dans une ambiance chaleureuse.

Un magazine 100% régions : le concept revisité

Pensé comme un véritable road-trip télévisé, le programme s'attache à montrer ce que les territoires français ont de plus authentique.

Au menu :

des chroniqueurs complices : Victor Dekyvère et Valentine Sled,

des reportages tournés sur place,

des séquences de dégustation,

, des rencontres avec celles et ceux qui font vivre la région.

Un format dynamique, pensé pour donner envie de découvrir nos régions autrement.

Pourquoi Caen et la Normandie sont à l'honneur ?

Si l'équipe a choisi Caen cette semaine, ce n'est pas un hasard : la ville regorge de produits emblématiques et d'artisans passionnés.

Parmi les incontournables mis en lumière :

les tripes de Caen,

les fromages normands comme le camembert ou le livarot,

la reliure artisanale, avec le travail précis du relieur-doreur Gabriel de Sevin,

les trouvailles de Victor… dont quelques lapins normands qui ne passeront pas inaperçus sur le plateau.

Une belle manière de rappeler que la Normandie est une terre de traditions, vivante et innovante.

Où et quand regarder "Flavie en France" cette semaine ?

Du lundi au vendredi – 11h20 sur France 3. Chaque jour : un épisode inédit, tourné place Saint-Sauveur à Caen. Le vendredi : un best-of pour revivre les temps forts de la semaine.

L'émission est accessible en direct, en replay sur France.tv, et visible partout en France.

Une semaine d'ambiance marché… et de bonne humeur

Moment culte pour les habitués : le fameux Schmilblick, un jeu où les passants doivent deviner un objet ou un son mystérieux.

Entre jeux, rencontres, anecdotes et découvertes, cette édition caennaise s'annonce comme l'une des plus conviviales de la saison.