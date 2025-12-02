En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Pourquoi Flavie Flament pose ses caméras à Caen toute la semaine ? On vous dit où et quand regarder !

Société. Toute cette semaine, Flavie Flament installe "Flavie en France" à Caen, en plein cœur du marché Saint-Sauveur. De lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025, France 3 consacre ses émissions de 11h20 au patrimoine normand, à sa gastronomie, à ses artisans, et aux talents locaux. Découvrez où, quand et comment suivre cette parenthèse chaleureuse dédiée à la Normandie.

Publié le 02/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Pourquoi Flavie Flament pose ses caméras à Caen toute la semaine ? On vous dit où et quand regarder !
Flavie Flament consacre sa semaine à Caen : voici ce qui vous attend. - France TV Pro

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque semaine, "Flavie en France" pose ses valises dans une nouvelle ville. Cette fois, la présentatrice et son équipe mettent le cap sur Caen, avec un objectif clair : faire rayonner un territoire à travers ses habitants, ses saveurs et ses savoir-faire.
Tournée en extérieur, l'émission accueille invités et passants dans une ambiance chaleureuse.

Un magazine 100% régions : le concept revisité

Pensé comme un véritable road-trip télévisé, le programme s'attache à montrer ce que les territoires français ont de plus authentique.
Au menu :

  • des chroniqueurs complices : Victor Dekyvère et Valentine Sled,
  • des reportages tournés sur place,
  • des séquences de dégustation,
  • des rencontres avec celles et ceux qui font vivre la région.

Un format dynamique, pensé pour donner envie de découvrir nos régions autrement.

Pourquoi Caen et la Normandie sont à l'honneur ?

Si l'équipe a choisi Caen cette semaine, ce n'est pas un hasard : la ville regorge de produits emblématiques et d'artisans passionnés.
Parmi les incontournables mis en lumière :

  • les tripes de Caen,
  • les fromages normands comme le camembert ou le livarot,
  • la reliure artisanale, avec le travail précis du relieur-doreur Gabriel de Sevin,
  • les trouvailles de Victor… dont quelques lapins normands qui ne passeront pas inaperçus sur le plateau.

Une belle manière de rappeler que la Normandie est une terre de traditions, vivante et innovante.

Où et quand regarder "Flavie en France" cette semaine ?

Du lundi au vendredi – 11h20 sur France 3. Chaque jour : un épisode inédit, tourné place Saint-Sauveur à Caen. Le vendredi : un best-of pour revivre les temps forts de la semaine.

L'émission est accessible en direct, en replay sur France.tv, et visible partout en France.

Une semaine d'ambiance marché… et de bonne humeur

Moment culte pour les habitués : le fameux Schmilblick, un jeu où les passants doivent deviner un objet ou un son mystérieux.

Entre jeux, rencontres, anecdotes et découvertes, cette édition caennaise s'annonce comme l'une des plus conviviales de la saison.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Pourquoi Flavie Flament pose ses caméras à Caen toute la semaine ? On vous dit où et quand regarder !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple