

Idée de sortie. Saveurs et gourmandises : le CROQ' Festival revient à Caen !

Loisir. Du 14 au 16 novembre 2025, la Ville de Caen met la gastronomie à l'honneur avec le CROQ' Festival. Trois jours de saveurs, de rencontres et de découvertes culinaires à ne pas manquer !

Publié le 10/11/2025 à 17h55 - Par Aline
Du 14 au 16 novembre, la Ville de Caen accueille le CROQ' Festival. Cette année, ce sont les produits laitiers qui seront mis à l'honneur. - Illustration

Pendant trois jours, du 14 au 16 novembre, chefs, producteurs, artisans et gourmands se retrouvent à l'hôtel de Ville de Caen pour un week-end dédié au goût et aux savoir-faire régionaux. Entre dégustations, ateliers et rencontres, le terroir normand sera à l'honneur sous toutes ses formes au CROQ' Festival.

Un rendez-vous gourmand au cœur de Caen

Pour sa nouvelle édition, le CROQ' Festival invite les gourmets à (re)découvrir la richesse culinaire de la Normandie. Dans les salons et sur l'esplanade de l'hôtel de Ville, une halle gourmande réunira les producteurs et artisans de la région : fromagers, boulangers, brasseurs, éleveurs, apiculteurs ou encore chocolatiers. Les visiteurs pourront goûter à une multitude de produits locaux et profiter de bouchées à 2€ préparées par de grands chefs caennais.

Rencontrez les chefs et mettez la main à la pâte

Le CROQ' Festival n'est pas qu'un lieu de dégustation : c'est aussi un espace d'échanges et d'apprentissage. Les plus grands noms de la cuisine régionale partageront leurs savoir-faire lors de cours et d'animations conviviales : démonstrations culinaires, ateliers participatifs et cours de cuisine. En famille ou entre amis, chacun aura l'occasion de "mettre la main à la pâte" et de repartir avec des recettes simples et gourmandes à refaire chez soi.

Un hommage aux produits du terroir

Impossible d'évoquer la gastronomie normande sans parler de ses produits laitiers, stars de cette édition. Fromages, crèmes, beurres et desserts traditionnels seront mis à l'honneur à travers des animations et des dégustations guidées. D'autres spécialités régionales comme le cidre seront également au rendez-vous. C'est un vrai voyage gustatif au cœur du patrimoine culinaire normand.

Camille Vernet, adjointe au commerce, nous détaille l'événement.

CROQ' Festival

Retrouvez le programme du CROQ' Festival et les informations pour vous inscrire aux différents ateliers ici.

