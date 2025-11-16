Caen. Les saveurs délicieuses du Croq'Festival se découvrent à l'hôtel de ville 

Les gourmands ont rendez vous à Caen pour l'incontournable Croq'Festival, évènement culinaire normand, jusqu'à ce dimanche 16 novembre. C'est l'occasion pour les fins gourmets de se régaler, avec notamment les bouchées de chefs à seulement 2 euros.

"Nous avons été dévalisés, avec 1 130 parts de gourmandises basques vendues entre 11h et 14h", se réjouissait samedi le chef pâtissier du Bistrot Basque, Sébastien Papour.

Ce succès du Croq'Festival s'explique par la présence des chefs, de producteurs locaux et la possibilité de faire des découvertes culinaires au travers de plusieurs ateliers, dans le cadre convivial et majestueux de l'Abbaye-aux-Hommes. Ce festival se veut rassembleur, car il permet de manger sur place et d'emporter les plats et des recettes dans vos paniers.

Parmi les professionnels de la restauration présents, Mademoiselle Hel avec ses chocolats d'exception, la ferme du Gros Caillou avec les produits de salaison et balsamique de pommes et bien d'autres artisans.

Des idées pour les fêtes

Nathalie Jeanneau et Dominique Martin, qui enseignent au sein de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Caen, saluent les bienfaits d'un tel événement. "Cela permet de valoriser les travaux culinaires des élèves artisans, qui ont concocté des mini-burgers, et de les encourager."

Nathalie Jeanneau, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, régale les visiteurs. - Ruddy Brelle

Au programme, ce dimanche, un brunch avec d'autres saveurs de 10h à 17h, des ateliers culinaires et la fabrication des bougeoirs et bien d'autres activités. De quoi, peut être, donner des idées pour alimenter les tables des fêtes de fin d'année !

Le cloitre de l'hôtel de ville est investi par les gourmands tout le week-end. - Ruddy Brelle

Pratique. Le Croq' Festival se déroule à l'hôtel de ville de Caen jusqu'au 16 novembre. Accès libre et gratuit.