Caen. Le Croq' Festival, un week-end pour découvrir la cuisine normande et d'ailleurs

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre, l'Hôtel de Ville de Caen se transforme en un véritable restaurant XXL ! Animations autour de l'alimentation, ateliers cuisine, marché de producteurs et évidemment restauration, le Croq'Festival propose un voyage culinaire, le tout avec une touche locale. Pour Florian Girard, chef du café scandinave Varsågood et invité du festival, sensibiliser à la cuisine locale est le véritable enjeu de l'événement. Il note toutefois que cette année, le festival s'ouvre "sur les cuisines du monde".

Des bouchées à deux euros

Les 27 chefs invités proposeront chacun leur tour des bouchées dans le cloître de l'Abbaye-aux-Hommes, pour 2€ l'unité. Florian Girard affirme que ce dispositif "permet aux participants de goûter à des choses qu'ils n'oseraient pas au restaurant", avant d'insister sur l'importance de "découvrir de nouvelles saveurs, mais aussi de nouveaux lieux". De leur côté, le chef et son équipe proposeront quatre bouchées différentes, trois salées et une sucrée : "Elles seront élégantes, goûtues et nous feront voyager dans les pays nordiques", promet Florian Girard. Le festival se veut accessible à tous : n'hésitez pas à regarder le programme pour trouver l'animation qui piquera votre curiosité ! Vous pourrez participer à des ateliers de cuisine parents-enfants animés par Bien dans son assiette, dimanche entre 10h et 16h. Le même jour, jusqu'à 17h, rendez-vous sur le stand de la coopérative participative Coop 5 pour 100 pour déguster des aliments à l'aveugle. Enfin, ne manquez pas la finale du concours de cuisine interquartier, vendredi entre 18h et 20h30, qui mettra en avant les talents caennais.

Les produits de la mer à l'honneur

A l'occasion du Croq'Festival, samedi de 11h à 21h puis dimanche entre 10h et 17h, l'esplanade Jean-Marie Louvel deviendra l'esplanade de la mer ! Le public y retrouvera des bars à fruits de mer, des camions de restauration, mais aussi quelques bons plans de poissonniers caennais. C'est aussi l'occasion de découvrir les métiers de poissonnier et d'apprendre à écailler avec l'ICEP formation.

Pratique. Hôtel de Ville de Caen. Entrée gratuite, certains ateliers sont sur inscription. Programme sur le site de la ville.