Caen. Croq'festival : les amateurs défendent leur quartier aux fourneaux

Organisé dans le cadre de Croq'festival, ce concours de cuisine amateur a débuté en septembre dernier dans les quartiers de la ville. Vendredi 17 novembre, le vainqueur de chaque quartier a pu défendre son plat devant un jury sur le thème de la cuisine d'ici et d'ailleurs. Chacun des participants disposait d'une vingtaine de minutes pour présenter son plat selon quatre critères précis : goût, assaisonnement, respect du thème et présentation.

Un "cuistot" par quartier

Parmi les candidats, Khara Loubar est venue défendre le quartier du Chemin Vert. "C'est la première fois que je participe à ce concours et j'ai voulu proposer un plat traditionnel d'Algérie à base d'agneau et de chou-fleur"v explique-t-elle. Pour Marie-Claire Sousa, c'est aussi une première. "Mon plat est une invention, un gâteau que j'ai appelé pommes-noix", s'enthousiasme-t-elle.

Le fameux gâteau pommes-noix de l'une des candidates, Marie-Claire Sousa. - Nathalie Hamon

La soirée s'est achevée par l'annonce des résultats après que le jury a délibéré. Sophie Simonnet, adjointe au maire à la vie associative et membre du jury, assure que le choix a été compliqué.

Enfin, l'annonce des vainqueurs

Les heureux gagnants du concours, Anne et Ali Sedjari avec leur tajine de canard confit en croûte. - Nathalie Hamon

Finalement, c'est un jeune couple qui a décroché la première place avec son tajine de canard confite en croûte.

"Nous avons voulu marier nos origines française et algérienne", confient Anne et Ali Sedjari. "Chez nous, toute la famille cuisine à la maison", ajoute le couple.

La seconde place est revenue au fameux pommes-noix de Marie-Claire Sousa, qui a su enchanter le jury.

Rendez-vous l'année prochaine pour une troisième édition de ce concours, désormais attendu et reconnu !