Saint-Valentin. Une chasse au trésor organisée à Caen : des lots à gagner

Le 14 février, les couples sont mis à l'honneur, mais c'est l'amour en général qui est célébré. La Ville de Caen organise ainsi un jeu-concours sur son compte Instagram et se met aux couleurs de la Saint-Valentin. Pour l'occasion, une chasse au trésor est organisée dans les rues de la ville.

Le pin's gagnant

Une centaine de pin's ornés du logo de la Ville sont disséminés aux quatre coins de la cité de Guillaume le Conquérant. Rendez-vous donc sur le réseau social de la municipalité pour découvrir des indices sur leur localisation le jour J. Un pin's sera différent, avec une couleur rouge et la mention "Caen je t'aime". Celui qui le découvrira sera le grand vainqueur et sera récompensé de deux places pour aller supporter l'équipe locale dans la discipline de son choix, parmi ces matchs : le CBC contre Besançon en basket le 16 février, les Vikings face à Istres en handball le 18 février, les Drakkars contre Epinal en hockey sur glace le 2 mars et le Stade Malherbe contre Angers en football le 26 février.

Attention, le gagnant doit montrer son pin's dans sa story et mentionner la Ville pour récupérer sa récompense.

Une autre chance de gagner

Si vous découvrez l'un des 100 pin's dorés, vous avez une autre chance de gagner. La consigne : publier une story de l'objet à l'endroit où vous l'avez trouvé, toujours en mentionnant le compte de la Ville. "Nous invitons les participants à être créatifs afin d'abreuver le compte de la Ville de beaux clichés de ces pin's dans Caen", est-il précisé. Un tirage au sort récompensera un heureux gagnant dans la foulée.