Caen. Vous en avez marre des applications de rencontres ? De nouvelles idées pour trouver l'amour

Lassés des applications de rencontres où ils ont tenté de trouver l'amour sans grand succès, certains célibataires décident de revenir à l'essentiel : se rencontrer en vrai. Services de mise en relation, fêtes de célibataires, speed datings… Derrière ces initiatives, des entremetteurs modernes dépoussièrent la drague traditionnelle.

Qui sont les nouveaux

médiateurs de l'amour ?

Il existe encore des entremetteurs passionnés par le fait de créer du lien. C'est le cas de Gwenaëlle Gandelin Huelvan, fondatrice des Inattendus, un service de mise en relation destiné aux célibataires exigeants à Caen, Le Havre et Rouen. Son objectif : "Rendre les rencontres naturelles et sans malaise." Avec l'aide d'une équipe de coachs et d'un suivi personnalisé, elle accompagne des célibataires qui "savent ce qu'ils veulent" et recherchent des relations sérieuses. Son public ? Des hommes et des femmes, la plupart âgés entre 49 et 55 ans. Tous partagent le même ressenti : "Les applications ont été une déception, un sentiment de perte de temps et d'argent." Elle organise des soirées dédiées, joue les entremetteuses et sélectionne des profils compatibles, allant jusqu'à réserver un restaurant pour une rencontre en tête-à-tête. Philippe a trouvé l'amour grâce à ce service après des expériences décevantes sur les applications. Après un entretien approfondi avec Gwenaëlle Gandelin Huelvan, elle lui a proposé une rencontre avec une adhérente des Inattendus. Ce fut un coup de foudre immédiat, et malgré les kilomètres qui les séparent entre Caen et Le Havre, ils ne se quittent plus. Envie de tenter votre chance avec Les Inattendus ? Vous pouvez contacter le service au 06 63 77 98 15.

D'autres initiatives visent à favoriser les rencontres authentiques à Caen. Sébastien Branly a acheté le bateau Le Guerveur, amarré près des Rives de l'Orne, et organise des soirées à thème mensuelles pour un public d'une moyenne d'âge de 47 ans. "Derrière une application, on est caché. Ici, on pousse les gens à se rencontrer dans un cadre agréable." Pour briser la glace pendant les soirées pour célibataires, il investit dans le "meet coin" : un jeton avec un QR code permettant de laisser un petit mot doux. L'année dernière, la soirée "Sans Valentin" a connu un succès fou, à tel point qu'il en organise deux cette année, le 14 et le 21 février. "Il y a plein de couples qui ont trouvé l'amour sur le bateau. Si je peux aider les gens à s'aimer, pour une heure, un mois ou la vie, je suis ravi."

Aline Leroutier, quant à elle, mise sur l'instantanéité. Elle anime des speed datings ("rencontres rapides" en anglais) à Caen, principalement pour les plus de 60 ans. Dans un bar réservé pour l'occasion, les participants échangent pendant 10 minutes avant de changer d'interlocuteur. Pour Aline Leroutier, "sept minutes, c'est l'idéal. Dix, c'est long si la personne ne nous intéresse pas, et moins de sept, c'est trop court pour se faire une idée". Si ces rencontres n'ont pas encore donné lieu à des relations durables à Caen, elles offrent néanmoins l'opportunité de sortir de sa zone de confort et de renouer avec l'art de la conversation. Plus d'informations sur le site d'Aline Leroutier, https://www.lespeeddating.com/.

Bien que les tranches d'âge concernées soient principalement au-dessus de 40 ans, les jeunes générations délaissent également les rencontres en ligne pour privilégier les rencontres spontanées dans des bars.