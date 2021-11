Caen. St-Valentin : la France Insoumise déclare sa flamme aux services publics à Caen

Une dizaine de militants de la France Insoumise ont participé à Caen (Calvados) à une action nationale pour la défense des services publics. Pour la Saint-Valentin, ils ont décidé de clamer leur amour pour le service public, à grand renfort de ballons rouges en forme de cœur.

L'Union Européenne responsable ?

"Les territoires ruraux sont les plus impactés", explique Murielle Kosman, candidate France Insoumise aux Européennes. "À Vire (Calvados), les gens se battent pour garder leur gare, partout les centres hospitaliers ferment, tout comme les centres d'impôts, par exemple à La-Ferté-Macé (Orne). Et comme on ne met pas en place des services de transport, les gens se retrouvent de plus en plus éloignés de ces services publics."

Murielle Kosman (FI) sur les élections européennes : "Je pense qu'on peut faire la différence" Impossible de lire le son.

Murielle Kosman lie "très directement ce démantèlement des services publics avec les politiques d'austérité de l'Union Européenne". Pour elle, "la règle des 3% de déficit ou celle de la concurrence libre et non faussée favorisent le recul du public face au privé."