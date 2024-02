Sorties. Que faire pour la Saint-Valentin à Caen, seul, en couple ou entre amis ?

Une soirée sans Valentin

Embarquez sur le Guerveur pour une soirée sans Valentin ! Si vous êtes seul ce mercredi 14 février, c'est peut-être le moment de faire des rencontres. Et quoi de mieux qu'un cadre romantique : un bateau amarré sur la Presqu'île caennaise ? Durant la soirée, entre 19h et 1h du matin, tout sera mis en place pour briser la glace : coupes de champagnes, DJ et même salon de tatouage éphémère. Les réservations sont obligatoires, pour une soirée entre 15 et 20 euros.

Menus à croquer en restaurants

Rendez-vous au Moon & Sons pour un dîner aux chandelles dans une ambiance magique ! Le 14 février, le restaurant caennais vous propose son menu spécial, le "Moon & love". Toujours 100% végétal, ce menu petit budget ne manquera pas de vous faire craquer, en couple mais aussi entre amis.

L'Âmbar vous propose aussi sa fête de l'amour. Venez goûter leur riche menu de Saint-Valentin, accompagné de petites bouteilles de champagne rosé. L'ambiance romantique sera au rendez-vous avec un concert live de Swell Jazz Quartet. Réservation conseillée !

L'Aromate, le bar gourmet de Caen, vous propose lui aussi un menu spécial pour le 14 février : truffes, saumon fumé, chocolat et fruits de la passion, de quoi ravir vos papilles et celles de votre partenaire !

Romances au cinéma

A l'approche de la Saint-Valentin, le Cinéma UGC de Mondeville vous propose de (re)voir les plus grands films d'amour sur grand écran. Love Actually, Le journal de Bridget Jones ou encore Dirty Dancing : il y en aura pour tout le monde ! Le 14 février, Pretty Woman, le film de 1990 de Garry Marshall, clôture le Love Festival à partir de 20h15.

Si vous n'êtes pas fan de comédies romantiques, pourquoi ne pas choisir un film d'horreur ? C'est aussi l'occasion de vous réfugier dans les bras de votre partenaire, ou bien de vous effrayer entre amis. Ça tombe bien, le Lux organise une Soirée Shadows. Au programme, la projection du film Bliss, de Joe Begos, et une rencontre avec Philippe Ortoli, professeur de cinéma à l'université de Caen.