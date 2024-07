Jeu. Remportez vos entrées pour Festyland !

Profitez des vacances pour vous rendre chez Festyland, le plus grand parc d'attractions en Normandie, à 10 minutes de Caen. Retrouvez des dizaines d'attractions pour petits et grands et découvrez la nouveauté 2024 : BIFRØST AVENTURE.

Préparez-vous à embarquer dans une exploration inoubliable avec un tout nouveau parcours aérien situé dans Vikland accessible à toute la famille ! Cet été, Festyland est ouvert tous les jours.

Gagnez vos 2 places tous les jours à 9h00 sur Tendance Ouest. Vous envoyez T.O au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi) pour tenter votre chance.