Mémorial de Caen. Concours de plaidoiries : une lycéenne réunionnaise l'emporte, pas de prix pour les Normands 

Défendre un cas de violation des droits de l'homme : c'est le principe du concours de plaidoiries des lycéens, dont la 27e édition s'est déroulée vendredi 15 mars au Mémorial de Caen. C'est la Réunionnaise Camille Cozette, en classe de Terminale au lycée Antoine de Saint-Exupéry, aux Avirons, à l'Ouest de l'île, qui a remporté le premier prix. Sa plaidoirie sur le thème "Les enfants volés d'Ukraine" a touché et séduit le jury.

"Si on ne tente pas, on a déjà perdu"

La jeune lycéenne de 17 ans a fait le voyage depuis La Réunion, afin de plaider devant une salle de 1 500 élèves. "Je n'ai jamais fait de concours de ce genre, sourit-elle. J'ai tenté et j'ai réussi." Le premier prix lui a été remis par la présidente du jury, l'avocate et femme politique Juliette Méadel, et le vice-président de la Région Normandie Bertrand Deniaud. "Si on ne tente pas, on a déjà perdu. Je suis pleine de joie et hyper reconnaissante", a réagi la grande gagnante à l'issue des résultats.

Les autres prix

Noélyn Cairo, originaire de Guadeloupe, a remporté le deuxième prix mais aussi le prix du jury lycéen avec sa plaidoirie sur le thème "Les femmes dans l'enfer de Kivu", une région du Congo.

Le troisième prix a été remis à Jeanne Taudon-Vallier, de Pithiviers (Centre Val-de-Loire), pour sa plaidoirie "Migrantes au pays des droits de l'Homme". Le quatrième prix a quant à lui été remporté par Victor Mazourine du Luxembourg. Le thème de sa plaidoirie : "Une mer cimetière".

Samedi 16 mars a lieu le concours des élèves avocats et le dimanche 17 mars, celui des avocats.