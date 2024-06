Caen. Finale du concours de plaidoiries au Mémorial : "une fierté" pour Kenzo Yang, 18 ans

Kenzo Yang, 18 ans, élève du lycée Fresnel à Caen, est en finale du concours de plaidoiries, organisée au Mémorial vendredi 15 mars.

Pourquoi as-tu décidé de t'inscrire

aux plaidoiries du Mémorial ?

"Il y a deux ans, je n'aurais jamais imaginé faire une plaidoirie au Mémorial. J'ai découvert cela dans le cadre d'une spécialité en première, lors d'un concours en interne. J'avais plaidé sur le thème du harcèlement scolaire. C'est très difficile pour moi de prendre la parole en public. Une professeure m'a aussi poussé à le faire. Je prends cela comme une revanche."

La préparation de Kenzo Yang

"Une liberté humaine à la mode

iranienne", c'est le thème que

tu as choisi. De quoi vas-tu parler ?

"C'est l'histoire de trois Iraniens (Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi) qui ont été exécutés pour avoir manifesté. C'est un sujet qui m'a touché. J'ai envie de défendre des droits de personnes qui ne sont pas en pouvoir de le faire. Je veux défendre le droit d'expression et de rassemblement pacifique."

Comment te prépares-tu ?

"J'ai rédigé la plaidoirie tout seul, de A à Z. Pour l'oral, je m'entraîne dans ma chambre où je fais les cent pas. J'ai besoin de marcher pour apprendre un texte aussi long. Ensuite, je me mets devant mon grand miroir et j'essaie de bouger, comme si j'étais sur scène. Le plus difficile est de respecter les huit minutes accordées."

Comment comptes-tu faire

la différence le jour J ?

"Je compte être moi-même. Y être, c'est déjà une victoire personnelle. Etre le seul candidat de Caen est aussi une fierté. J'ai une chance à saisir."