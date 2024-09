Caen. A l'Abbaye aux Hommes, une exposition en hommage à Joséphine Baker

Au lendemain des commémorations pour le 80e D-Day, la Ville de Caen présente l'exposition "Joséphine Baker, libre et engagée" à l'Abbaye aux Hommes. Disponible jusqu'au 3 novembre, l'exposition rend hommage à la danseuse devenue résistante lors de la Seconde Guerre mondiale. Une trentaine de photos d'archives ainsi que plusieurs objets personnels de l'artiste, dont l'une de ses robes, sont à découvrir du lundi au vendredi de 8h à 19h et les week-ends et jours fériés de 9h30 à 19h.