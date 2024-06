Bonne table à Caen. Cuisine nordique à déguster chez Varsågood

En arrivant chez Varsågood à Caen, je suis tout de suite accueillie par la gérante Lydia Vitic. Tout sourire, elle me présente les sept différentes tartines salées, plats typiques de Norvège. "Le concept, c'est un café scandinave. On a repensé la restauration rapide, plutôt que de quelque chose un peu gras, nous voulions une proposition saine", explique la gérante.

Une savoureuse découverte

Il n'y a que l'embarras du choix : hareng, crevette, boulette de viande, mais j'opte pour une tartine au saumon gravlax ! La formule Cøpenhague propose aussi un dessert, le tout pour 10,90€. Entre brioche typique à la cannelle (kanelbullar) ou au chocolat (chokladbullar), je choisis cette dernière. Mon ami, plus gourmand, choisit en supplément le gâteau Prinsesstårta : "C'est le préféré de la Princesse Victoria de Suède !" Nous prenons place sur une banquette ornée de jolis coussins, toute la décoration est dans les tons pastels, sobre et chaleureuse. J'attaque ma tartine. "Tout est entièrement fait maison, sauf le pain que nous faisons avec un boulanger local. Les produits sont locaux, on ne choisit que du frais." Et ça se sent ! Ce sont des plats dont je n'ai pas l'habitude, mais une savoureuse découverte. "Ma mère est suédoise, j'y vais tous les ans, j'y suis très attachée. Je veux faire découvrir les saveurs de mon enfance", m'explique Lydia Vitic.

La tartine au saumon gravlax

Place au dessert : je me régale de ma brioche ! Cependant, l'expérience ne peut être entièrement satisfaite sans goûter le Prinsesstårta. Au désespoir de mon ami, je goûte son dessert, et je comprends directement la si grande renommée du gâteau : c'est tout bonnement excellent ! "On veut transmettre la passion pour les pays scandinaves et faire découvrir de bons produits maison de là-bas." Pari réussi, je suis convertie à la cuisine scandinave ! Une petite épicerie est aussi proposée dans ce café, avec des produits importés de Suède. Une chose est sûre : le Varsågood gagne à se faire connaître !

Pratique. Ouvert de 10h à 19h, du mardi au samedi. 12 rue Gemare à Caen.