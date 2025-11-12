En ce moment The First Time Damiano DAVID
Calvados. De savoureuses bouchées pour 2€ : le Croq' Festival est de retour

Loisir. Le Croq' Festival réinvestit l'hôtel de Ville de Caen pour une édition toujours plus gourmande du 14 au 16 novembre.

Publié le 12/11/2025 à 18h15
Calvados. De savoureuses bouchées pour 2€ : le Croq' Festival est de retour
Le cloître de l'Abbaye-aux-Hommes revêt ses plus belles couleurs pour un événement gourmand du 14 au 16 novembre avec des chefs locaux, des cavistes, chocolatiers, fromagers, pâtissiers… - Ville de Caen

La Ville de Caen célèbre à nouveau la gastronomie normande avec le Croq' Festival, du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, où producteurs et chefs locaux feront découvrir les produits du terroir et leurs savoir-faire à travers des dégustations sur l'esplanade et dans le cloître de l'Abbaye-aux-Hommes. Ce ne sont pas moins de 26 chefs cuisiniers renommés qui se mettent aux fourneaux. Le concept ? Chacun propose de savoureuses bouchées, toujours au prix rond de 2€, avec une variété de produits laitiers, viandes, fruits et légumes, produits de la mer.

Parmi eux, Laurent Désiré, en cuisine au Bouillon Caponière. L'intérêt de participer à cet événement pour lui est de "rencontrer beaucoup de monde, afin de gagner en visibilité et de pouvoir rayonner sur la place". Il sera dans le cloître le samedi 15 novembre, entre 11h et 14h. Il proposera "un menu de poissons et fruits de mer, avec l'incontournable noix de Saint-Jacques rôtie, relevée d'huile de noisette, accompagnée de son velouté de petits marrons". En dessert, un classique, "le crumble aux pommes".

Des dégustations tout le week-end

L'événement débute dès le vendredi, avec une mise en bouche spéciale "cuisine du monde" entre 17h et 19h30, pour découvrir des saveurs asiatiques, italiennes ou orientales, suivie d'un apéritif dînatoire de 20h à 22h. Le lendemain, un moment déjeuner donc, puis un café gourmand/goûter de 14h30 à 17h30. L'apéritif dînatoire proposé de 18h à 21h verra quatre autres restaurants prendre place. Pour clôturer le festival, un brunch est proposé le dimanche de 10h à 15h. 

Programmation

En marge, plusieurs exposants seront présents sur place pour vous proposer leurs produits, mais aussi des animations, comme les ateliers culinaires des chefs, des dégustations, des expositions, ou encore du brassage. Des activités sont aussi prévues pour les plus jeunes. Enfin, samedi et dimanche toute la journée, "Lait"splanade s'installe devant la mairie. 

Pratique. Croq' Festival, du 15 au 17 novembre, à l'Abbaye-aux-Hommes. Accès libre et gratuit. Programme complet sur caen.fr 


