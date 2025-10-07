[Photos] Le Havre. "Elle est très inspirante" : Nina Métayer, deux fois meilleure pâtissière du monde, fascine les apprentis pâtissiers

"Il faut que tu travailles avant tout pour toi, et ce que tu feras sera meilleur", sourit Nina Métayer. Quelques mots échangés avec un apprenti, qui repart avec un autographe et une photo, mais surtout un message positif. La pâtissière, plusieurs fois sacrée parmi les plus grands chefs du monde, est venue échanger avec les jeunes du Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Normandie, au Havre, lundi 6 octobre. Une rencontre également suivie à distance par les CFA de Rouen, Dieppe, Coutances et Caen.

"Ils sont capables d'y arriver"

Son voyage fondateur au Mexique, son CAP Boulangerie à La Rochelle, ses expériences en Australie ou aux côtés des grands chefs à Paris… Nina Métayer, âgée de 37 ans, a raconté aux jeunes son parcours avec un mot d'ordre : eux aussi ont le pouvoir de réussir. "Je les ai sentis intéressés, ils ont posé des questions pertinentes. Mon rôle, c'est de partager mon expérience, de rappeler que cela n'a pas toujours été facile mais qu'ils ont le pouvoir d'y arriver, ils sont capables, explique la chef d'entreprise à l'issue, il n'y a aucune limite dans nos métiers, c'est le travail du quotidien, la répétition du geste et l'engagement que l'on met dans chaque geste qui va nous apporter l'excellence."

La rencontre a été retransmise en direct dans différents CFA normands. - Célia Caradec

Nina Métayer, qui emploie aujourd'hui une centaine de personnes, a aussi raconté comment elle travaille en famille, avec mari, parents… "Elle est très inspirante. Une femme entrepreneure, pâtissière, dans un monde d'hommes. Conjuguer le boulot, la famille, le mari… Chapeau. Elle m'épate", sourit une élève du CAP Pâtisserie en reconversion, qui rêve elle aussi de monter sa boîte. D'autres ont découvert la pâtissière à cette occasion et promettent de jeter un œil à ses créations, sur Instagram. "J'aime le fait qu'elle travaille avec des produits bruts, de saison", commente un jeune apprenti.

Une séance photo était prévue à l'issue de la rencontre. - Célia Caradec

"Tout le monde ne va pas devenir champion du monde de la pâtisserie, mais l'objectif c'est de leur rappeler qu'il y a une place pour tous dans l'artisanat et que l'on peut y être heureux", sourit Christophe Doré, président de la CMA Normandie.

La pâtissière, qui partage sa vie entre Paris et sa maison de l'Eure, a poursuivi la journée par une masterclass à destination d'une cinquantaine de professionnels.