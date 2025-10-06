Normandie. "Un coup de massue" : après la démission de Sébastien Lecornu, le président des artisans réclame de la stabilité

"Retour à la case départ !" déplore Christophe Doré, quelques heures après la démission inattendue de Sébastien Lecornu du poste de Premier ministre. "On vit une période géopolitique et nationale terrible, cette instabilité n'inspire pas du tout à la confiance", souffle le président de la Chambre de métiers et d'artisanat (CMA) de Normandie, invité par Tendance Ouest à réagir à ce nouvel épisode gouvernemental, en marge d'une rencontre au Havre avec la pâtissière Nina Métayer.

"Les chefs d'entreprise sont inquiets"

"Les chefs d'entreprise sont très inquiets, sur les recrutements, les carnets de commandes, notamment dans le bâtiment… On voit bien que les chiffres d'affaires sont en berne. Et cette instabilité ne va pas redonner confiance aux consommateurs. Il faut que cela s'arrête et que nos dirigeants politiques prennent leurs responsabilités, comme nous le faisons tous les jours, quand on est chef d'entreprise !" poursuit Christophe Doré.

Christophe Doré, président de la CMA Normandie Impossible de lire le son.

Pour le représentant des artisans, cette démission est "un coup de massue" qui s'ajoute à des mois d'incertitude. "Par exemple sur Ma Prime Renov, la TVA sociale, etc. On annonce tout et son contraire… Nous, ce que l'on veut c'est de la stabilité."

La Normandie compte plus de 80 000 entreprises artisanales, qui emploient plus de 105 000 salariés.