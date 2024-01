Le Havre. Apprentissage : un CFA neuf au cœur du campus universitaire

Ses laboratoires neufs et lumineux contrastent avec les anciens locaux du centre-ville, datant des années soixante-dix. Au Havre, le Centre de formation des apprentis Raphaël Mallard, sorti de terre au cœur du campus universitaire, a été inauguré, lundi 15 janvier. Près de 400 jeunes étudient depuis plusieurs semaines dans ce nouveau bâtiment de 5 000m2, pour se former à six corps de métiers différents : boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie traiteur, commerce vente et fleuristerie.

A terme, 600 apprentis

"Ce déménagement a déjà permis d'accroître les effectifs de 20%", note Mohamed Arezki, le directeur du site. A terme, jusqu'à 600 jeunes pourront être accueillis dans ces locaux. "Avant, on était dans un petit local peu éclairé avec peu de matériel, note Pascal Leprettre, formateur en boulangerie. Ici, les apprentis ont chacun leur poste de travail avec le matériel qui leur est attribué, on les responsabilise davantage."

Un confort qu'apprécie aussi Cheyenne Panier, élève en mention complémentaire pâtisserie : "On a du meilleur matériel, des robots, des nouvelles plaques à induction, des nouveaux fours, une nouvelle chambre froide… Cela change !", sourit l'étudiante de 18 ans, en pleine préparation de meringues. Les salles de cours sont quant à elles équipées de tableaux numériques.

17 millions d'euros d'investissement

Au Havre, désormais, le CFA est implanté au cœur du campus Lebon de l'université. "Cela montre qu'un jeune dans les métiers de l'artisanat est un étudiant comme les autres", se réjouit Delphine Touzet, professeur en commerce, qui bénéficie dans ces nouveaux locaux d'espaces de vente spacieux pour simuler des mises en place de vitrines, des opérations commerciales.

Des espaces de vente permettent aux apprentis de s'exercer.

Ce projet à près de 17 millions d'euros a été financé à 80% par la Région Normandie et 20% par la Chambre des métiers, Le Havre Seine Métropole étant maître d'ouvrage et la Ville propriétaire du terrain. Le campus porte le nom du résistant cauchois Raphaël Mallard, qui fut lui-même apprenti puis artisan.