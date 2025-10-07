En ce moment MEN IN BLACK WILL SMITH
Gastronomie. La Fête du ventre : deux jours pour se régaler au cœur de Rouen

Loisir. Le rendez-vous gourmand de l'automne revient à Rouen le week-end du 11 et 12 octobre. Deux jours pour découvrir le meilleur du terroir normand, en plein cœur du centre historique.

Publié le 07/10/2025 à 18h22 - Par Aline
Gastronomie. La Fête du ventre : deux jours pour se régaler au cœur de Rouen
Gourmets et curieux, rendez-vous à la Fête du ventre à Rouen, un marché à ciel ouvert aux parfums du terroir, samedi 11 et dimanche 12 octobre. - Illustration

C'est un véritable banquet à ciel ouvert que propose chaque année la Fête du ventre et de la gastronomie normande. Installé à Rouen dans le quartier du Vieux-Marché, place de la Pucelle, rue Rollon, rue Guillaume le Conquérant mais aussi rue aux Ours et rue Jeanne d'Arc, ce grand marché de producteurs réunit pas moins de 155 exposants passionnés : fromagers, pêcheurs, charcutiers, producteurs de fruits, légumes… Vous trouverez même des spécialités locales comme l'escargot, le cresson ou encore le safran normand.

L'événement, devenu incontournable, privilégie les circuits courts et met en avant le savoir-faire régional. De quoi ravir les gourmets… et les curieux !

Des animations gourmandes pour petits et grands

La Fête du ventre, ce n'est pas seulement un marché : c'est aussi un programme d'animations festives et familiales. Dégustations, démonstrations culinaires, mini-ferme, groupes de musique, ateliers de cuisine avec chefs étoilés, battles de chefs ou encore dîners à thème rythmeront le week-end.

En parallèle, "Rouen à Table !" revient pour une seconde édition encore plus ambitieuse, confirmant Rouen comme première ville française du réseau des Villes Créatives Unesco en gastronomie.

Christine De Cintré, présidente de Rouen Tourisme, nous détaille l'événement :

Fête du Ventre

