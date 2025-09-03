Seine-Maritime. Fête du ventre, Rouen à table… Les rendez-vous à ne pas manquer cette année

La gastronomie sera à l'honneur du mercredi 8 au dimanche 12 octobre dans le cadre de l'événement Rouen à table. Au programme pour cette seconde édition, des dîners "Les Chefs font leur Cinéma", des rallyes gourmands et gastronomiques, des battles de chefs, etc. Cette année, Christophe Mauduit, le chef de l'Auberge des Ruines de Jumièges est le parrain de cette nouvelle édition.

Faire mieux de l'an passé ?

"L'édition 2024 [de Rouen à table] a très bien fonctionné, on s'est rendu compte que la gastronomie attire", livre Christine de Cintré, présidente de Rouen Tourisme. Lors du week-end de la fête du ventre l'an passé, "on a eu une augmentation de la fréquentation touristique d'environ 40 000 personnes". Cette année, l'idée de l'édition n°2 de Rouen à table qui vient agrémenter la traditionnelle Fête du ventre est "d'augmenter le nombre de propositions et d'étendre l'événement sur trois jours au lieu de deux", poursuit-elle.

Le cinéma et la gastronomie à l'honneur

Cette année, le cinéma et la gastronomie s'associent, "ce qui laisse la possibilité aux chefs de réinterpréter des scènes cultes du cinéma autour de la cuisine". Les 8, 9 et 10 octobre, trois dîners sont prévus autour du 7e art. Chaque soir, des menus inspirés de scènes cultes du cinéma seront proposés.

Autre nouveauté, après les rallyes gourmands qui avaient séduit les visiteurs l'an passé, une nouvelle offre nommée "D'un verre à l'autre" a été créée. L'objectif : partir à la découverte de Rouen en explorant trois établissements spécialisés dans les cocktails.

Un nouveau cours de pâtisserie

Au vu du succès des cours de cuisine l'année dernière, un nouveau cours de pâtisserie inspiré du film Le Chocolat de Lasse Hallström sera proposé samedi 11 octobre à 14h30. Il sera suivi d'un cours de cuisine inspiré du film La Soupe aux choux de Jean Girault à 17h30. Il faudra penser à réserver sur visiterouen.com (50€ par adulte pour chacun des cours).

Le programme complet de Rouen à table est à retrouver ici.