Jumièges. Le chef Christophe Mauduit de l'Auberge des Ruines distingué par le guide Michelin

C'est une belle récompense pour le chef Christophe Mauduit de l'Auberge des Ruines de Jumièges. Cette année, le guide Michelin lui a décerné une étoile verte. Elle est attribuée aux restaurants et chefs qui ont une démarche écoresponsable. Ce n'est pas seulement la cuisine qui est valorisée, mais aussi la façon de la concevoir.

Ses asperges vertes récoltées, Christophe Mauduit passe en cuisine. Il enlève la base, très dure, puis met de l'huile dans une poêle et les fait rôtir quelques minutes. En parallèle, il fait frire un poireau et coupe des herbes.

Du potager à l'assiette

Depuis 2011, le chef Christophe Mauduit, 47 ans, est aux manettes de l'Auberge des Ruines. Soucieux de ce qu'il met dans ses assiettes, cela fait trois ans qu'il ne cuisine que des produits normands : le bœuf cidré de François-Xavier Craquelin, le porc nourri à la farine d'orge distribué par la Maison Grosdoit, le canard de Duclair de la ferme du Courtil, etc. "Il n'y a que le sel, le poivre et les épices qui ne viennent pas de Normandie", indique-t-il.

A l'entrée de L'Auberge des Ruines de Jumièges, le chef a installé plusieurs bacs où sont plantés des herbes, des choux, etc. Il cultive aussi des courgettes. Sur la photo, il s'agit d'ailleurs de fleurs de courgettes.

Une semaine avant la cérémonie 2025 du guide Michelin, le guide rouge a contacté Christophe Mauduit pour le convier à l'événement à Metz. Lui qui a fermé son restaurant n'a pas été déçu : il a obtenu une étoile verte.

Quant aux fruits et légumes, ils viennent "soit du jardin où l'on cultive nos propres légumes depuis cinq ans, soit de la ferme de la Mare des Rufaux à Bouquetot". Ses deux potagers se situent dans les jardins ouvriers de Yainville et à La Mailleraye-sur-Seine. "J'y cultive des courgettes, des tomates, des pommes de terre et les haricots de Pont-Audemer." Les déchets végétaux sont ensuite donnés à ses animaux : cochons, poules etc. Sa cuisine, il la conçoit "à l'instinct, au feeling". Il n'a pas de plat signature et élabore ses plats selon les saisons et ses envies.

Le chef de L'auberge des Ruines cuisine des produits de saison. En ce mois d'avril, par exemple, il a créé un plat avec des asperges, des poireaux, de l'ail des ours et quelques fleurs comestibles pour le goût et le visuel.