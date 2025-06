Seine-Maritime. Rouen Tourisme lance un concours national de courts-métrages pour mettre en valeur la gastronomie locale

Avis aux passionnés de gastronomie et vidéo ! Rouen Tourisme lance le concours "Circuit Court" du lundi 30 juin jusqu'au 22 août. Le défi ? Réaliser un court-métrage autour de trois ingrédients normands : la coquille Saint-Jacques, la poire, ou le cidre. Deux formats sont proposés : une minute en format vertical, ou trois minutes en format horizontal. Tous les genres sont les bienvenus : fiction, animation, documentaire, etc. Amateurs et professionnels peuvent participer. Les lauréats gagneront un "Séjour découverte" pour deux personnes [deux jours et une nuit] à Rouen.

Circuit court, un appel à courts-métrages national

"Nous lançons Circuit court qui est un appel à courts-métrages national", explique Delphine Crocq, la directrice générale de Rouen Tourisme. Il s'inscrit dans le cadre de Rouen à table, qui aura lieu du 8 au 12 octobre. Lors de cet événement, les films présélectionnés seront diffusés sous le chapiteau place de la Cathédrale. Les lauréats auront aussi la chance de voir leur création projetée au cinéma l'Omnia mercredi 8 octobre à 19h, pendant le festival TAF [du Travail à la fiction], qui se déroulera du 7 au 12 octobre.

Comment participer ?

Le concours Circuit court est accessible sur tout le territoire, au niveau local comme national. Les mineurs peuvent aussi participer, à condition d'avoir une autorisation parentale. Les modalités de participation sont simples : une fois le format de vidéo choisi [1 ou 3 minutes], il faut tourner la vidéo puis la mettre sur la plateforme visiterouen.com, écrire une courte biographie, le synopsis et indiquer ses coordonnées pour pouvoir être recontacté.

Des membres du jury déjà choisis

Afin de départager toutes les réalisations, un jury composé pour l'heure, d'Alexandre Dino, créateur du Nikon film Festival et de Mathis Molinié, chef du restaurant Philippe à Rouen, évaluera chaque création. Les critères de notation ne sont pas encore fixés mais le jury devra notamment s'assurer que les produits demandés sont bien mis à l'honneur et prendront en compte l'originalité. Le public pourra aussi voter en ligne du 15 septembre au 5 octobre sur le site de Rouen Tourisme.

A vos caméras ou smartphones !