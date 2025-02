[Photos] Rouen. Découvrez les plus beaux costumes du salon Normannia au parc des expositions

Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, des elfes, des anges… Au salon Normannia de Rouen ce samedi 8 février, les visiteurs ont enfilé leurs plus beaux costumes pour venir à cet événement médiéval-fantastique. Et dimanche 9 février, les costumes vont être à l'honneur car un concours est organisé.

Le cosplayer Ismaël Dragonhearth, de Harper Cosplay a lui aussi fait le déplacement à Rouen pour venir au salon Normannia.

Evaluer la création, les matériaux et la prestation

Cette année, le concours de costumes de Normannia est dirigé cette année par Alice Hérault, alias Livanart dans le monde du cosplay, cette pratique consistant à incarner un personnage de manga, de film d'animation, de jeu vidéo etc. "Mon rôle est de guider les participants, gérer le jury et présenter le concours, assure la Rouennaise. On va évaluer la qualité de création du costume, les matériaux utilisés et la prestation", poursuit-elle.

Ellana est cosplayeuse. Elle incarne un elfe à l'occasion de Normania.

"Ça me change de l'aspect cosplay"

Cette année, c'est aussi la première fois qu'elle dirige le concours de costumes de Normannia. "Je gère déjà pas mal de concours cosplay en France et à l'étranger, donc je savais que j'étais capable de l'organiser, raconte Alice Hérault. Ça me change de l'aspect cosplay un peu plus rigide. Il y a plus de règles", poursuit-elle. Ce qu'elle aime dans cette nouvelle aventure, c'est "ce côté un peu plus libre avec des participants qui viennent avec une mentalité différente. Ils ne sont pas forcément là pour gagner, ils sont là pour présenter leur travail". Et ils seront récompensés par des chèques cadeaux et autres surprises.

Au salon Normannia, on peut aussi croiser Jack Sparrow de "Pirates des Caraïbes".

Le concours se déroule dimanche 9 février à 15h au parc des expositions de Rouen.

Les visiteurs ont enfilé leurs plus beaux costumes pour le salon Normannia 2025. Ici, un ange, alias RAY_DRAW sur les réseaux sociaux.