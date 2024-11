Rouen. Equi Seine est de retour pour sa 24e édition au parc des expositions

C'est l'un des événements phares du mois de novembre pour les cavaliers et amateurs d'équitation. Equi Seine est de retour du 21 au 24 novembre au parc des expositions de Rouen. Antoine-Guy Bréant, cavalier et directeur d'Equi Seine, présente l'édition 2024.

Quel programme attend les spectateurs cette année ?

"On retrouve les compétitions hippiques avec un concours de saut d'obstacles international (CSI) 4*, des épreuves jusqu'à 1m60, un CSI 2* pour les professionnels et un CSI amateurs. Il y a aussi le salon du cheval normand, un forum de l'emploi et des métiers puis un autre volet, celui des animations. Elles se dérouleront au niveau de la carrière centrale où vous retrouverez différents spectacles."

Et les cavaliers de renom seront-ils

au rendez-vous ?

"Parmi les stars, il y aura Olivier Perreau, médaillé de bronze par équipes aux JO 2024. C'est la première fois qu'il vient, nous sommes très fiers de l'accueillir. Nous aurons aussi Karim Laghouag pour le cross du samedi soir. Lui aussi a été médaillé d'argent au concours complet par équipes. Enfin, la Normande Pénélope Leprévost, championne olympique en 2016 à Rio, tentera de garder son titre de vainqueur du grand prix 2023 et renouveler sa performance avec un autre cheval."

A chaque édition, quelles épreuves plaisent le plus au public ?

"Les épreuves de haut niveau qui se déroulent les jeudi et vendredi soir. Elles comptent pour le classement mondial alors les meilleurs cavaliers s'affrontent avec leurs chevaux. Le cross, qui se déroulera le samedi soir, est lui aussi devenu le rendez-vous préféré des Rouennais. Nous y voyons des cavaliers que l'on croise rarement dans la région et qui vont montrer leur talent sur un parcours aménagé. Il faut savoir qu'il y a deux cross en France. C'est dur à organiser et à mettre en place, c'est quelque chose de rare."

En quatre jours, la manifestation réunit 200 cavaliers, 400 chevaux et 16 épreuves.

Pratique. Du 21 au 24 novembre, au parc expo de Rouen. Tarifs : 10 à 80 euros.