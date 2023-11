Rouen. Equi Seine au Parc expo, un parcours sans faute

Deuxième plus grosse manifestation du genre dans le monde, Equi Seine est un concours de saut d'obstacles mais aussi un salon des métiers du cheval. Antoine-Guy Bréant, organisateur de l'événement, nous présente cette 23e édition.

Quelles sont les animations proposées sur la manifestation ?

"Tout au long de la manifestation, de nombreuses compétitions auront lieu, en moyenne cinq par jour jusqu'au label 4 étoiles, le plus haut niveau. Un cross indoor est également organisé pour la seconde année consécutive, ce qui est très rare en France. Les visiteurs peuvent aussi découvrir les métiers de la filière équine via de nombreuses animations proposées tous les jours : démonstration d'équitation western, gendarmerie à cheval, maréchalerie, dressage ou encore psychologie équine. Ce salon des métiers du cheval permet de promouvoir ces métiers souvent méconnus, de les revaloriser et d'encourager des vocations. C'est aussi le moyen de présenter le cheval sous toutes ses facettes, pas seulement sous l'angle de l'équitation de concours."

Quelles sont les stars de cette édition ?

"Nous sommes très fiers d'accueillir Pénélope Leprévost, native de Rouen, championne olympique par équipe aux JO de Rio en 2016, ainsi que sa fille Eden Leprévost Blin-Lebreton qui nous réserve un avenir prometteur. A tout juste 17 ans, elle est devenue championne de France en 2022 dans la catégorie PRO1 ! De très nombreux médaillés seront présents comme Jérôme Guéry, Laurent Goffinet ou encore François-Xavier Boudant, qui est en bonne voie pour les JO 2024."

Quelles sont les caractéristiques

d'un cheval champion ?

"C'est un cheval qui doit être travailleur, qui doit savoir aider son cavalier et qui doit, bien sûr, avoir des dispositions physiques adéquates. Sur la manifestation, 400 chevaux seront présents : des Selles français mais aussi beaucoup d'étrangers, hollandais, belges ou allemands, tous de vrais athlètes, résultats d'une sélection génétique et d'un entraînement pointu."

Pratique. Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre, parc expo de Rouen. 7 à 27€. equiseine.fr