Rouen. Equi'Seine fête ses vingt ans

C'est tous les ans une nouvelle dimension, de belles rencontres et du spectacle qui s'offre à vous au Parc des Expositions de Rouen (Seine-Maritime) lors d'Equi'Seine. Cet important rendez-vous du cheval attire toujours de grands cavaliers, partenaires et passionnées. La compétition rythmera ces quatre journées, tout comme les animations qui se tiennent autour de la piste.

L'histoire a commencé il y a 20 ans : à ce moment, deux personnes tenaient les commandes de l'organisation d'Equi'Seine, aujourd'hui ils sont six et accompagnés de 80 bénévoles. Cette aventure équine, Karine Boué l'a rejoint il y a 14 ans. Nous l'avons contactée par téléphone pour cet anniversaire, écoutez l'organisatrice et responsable de l'événement :

Les festivités se préparent au parc des expos de Rouen Impossible de lire le son.

Finalement, que retenir de ces 20 années d'existence ?

Un bilan positif Impossible de lire le son.

Rajoutons qu'Equi'Seine est le seul concours de puissance indoor 4 étoiles de France, le seul concours de ce niveau organisé entièrement par des bénévoles.

Pour la première journée, jeudi 21 novembre 2019, vous pourrez profiter d'une entrée à 1 €. N'hésitez pas à réserver vos billets sur equiseine.fr. Des infos, vidéos et photos sont disponibles aussi sur la page Facebook Equiseine.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Equi Seine fête ses 20 ans au Parc-expo

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 27 et dimanche 28 mai

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février