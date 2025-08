La Caennaise de la semaine. Margot Lagadec, gérante du glacier Moustache : "Les Caennais sont très gourmands, et tant mieux !"

Depuis 2021, la Caennaise de naissance Margot Lagadec est la gérante du glacier Moustache, situé rue Saint-Pierre. Elle nous raconte ses endroits préférés, ce qu'elle aimerait changer, et une anecdote pas comme les autres !

Si vous pouviez changer quelque chose à Caen, qu'est-ce que ça serait ?

"Il faudrait que le centre-ville soit plus dynamique, qu'il y ait plus d'événements. Cette année, avec le Millénaire c'était génial ! Le feu d'artifice au château a également ramené beaucoup de monde, ces événements ont fait revivre le centre-ville, alors que les autres années le feu d'artifice par exemple, était plus excentré, étant donné qu'il était à la Prairie… Le fait que là, tout soit revenu dans le centre était très agréable."

Quelles sont les glaces préférées des Caennais ?

"Bien évidemment, nous avons les classiques : vanille, fraise, chocolat, pistache… Le glacier Moustache a la particularité d'avoir des médailles, donc nous avons des associations de saveurs comme 'l'amour de glace', 'la forêt noire', 'le chocolat royal'. Les Caennais raffolent du caramel, de la chantilly, du mascarpone… Ils sont très gourmands, et tant mieux !"

Les Black Eyed Peas sont venus vous rendre visite à la boutique avant leur représentation au festival Beauregard. Comment ça s'est passé ?

"Je l'avais tout simplement oubliée, cette anecdote, car c'était mon jour de repos ! Pour une fois que j'en prends un, c'est le jour où ils sont passés. C'est ma collègue qui les a vus. Etant donné les photos prises et ce qu'elle m'a raconté, c'était excellent ! Elle était en train de nettoyer la terrasse, et ce sont eux qui sont venus la voir pour lui dire bonjour, et prendre une photo. L'anecdote marrante, c'est qu'elle voulait aller voir les Black Eyed Peas à Beauregard mais elle n'avait pas de places, et ils lui en ont offert une, en VIP, pour elle et sa fille, j'ai trouvé ça vraiment génial de leur part."