Le Caennais de la semaine. Yannick Dyvrande anime une caravane du Tour de France : "La boucle est bouclée"

Yannick Dyvrande, 56 ans, est acteur et aussi animateur sur la caravane Senseo du Tour de France. Une expérience de 14 ans, qui se terminera avec le passage de la Grande Boucle à Caen.

Que représente Caen pour vous ?

"C'est ici que j'ai fait mes premiers pas d'acteur. J'ai commencé à 30 ans, sur un tournage de Claude Lelouch, dont je suis fan. Il tournait 'Les Misérables', avec Jean-Paul Belmondo. J'interprétais un soldat allemand, on tournait à Caen et sur les plages de Normandie, surtout à Villers-sur-Mer. Dans le film, je me fais tuer dans un bunker, par Belmondo, c'est une première expérience que j'ai vraiment aimée."

Comment avez-vous intégré la caravane du Tour de France ?

"Il y a 15 ans, le Tour passait à Caen, et un ami travaillait déjà sur cet événement et pour une marque d'eau. Il m'a invité pour faire un petit coucou et j'ai vu tout ce spectacle ambulant et je me suis dit : 'Waouh, je veux travailler avec eux.' L'année d'après, une place s'est libérée pour jouer le rôle d'un cycliste. Aujourd'hui, j'anime le char Senseo et je vais pouvoir mettre une bonne ambiance dans ma ville pour ma dernière année. C'est beau de se dire que j'arrête l'année où le Tour passe à Caen, là où tout a commencé. La boucle est bouclée."

Si vous en aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous changeriez à Caen ?

"J'adorerais simplement ramener tous les studios de tournage parisiens à Caen, ça m'éviterait de faire des allers-retours. J'aimerais vraiment faire mon métier artistique ici, d'autant que l'on a de superbes décors. On a également un magnifique festival, qui s'appelle Kino Caen. Ce serait chouette de le faire devenir un festival international."