[Dossier] Chibi Rouen. Le cosplay sous toutes ses coutures : rencontre avec Livanart

À première vue, le cosplay est un loisir peu connu du grand public, et pourtant, depuis plusieurs années, il séduit de plus en plus.

Dans le cosplay, il y a deux catégories de passionnés : les professionnels et les amateurs. Léa Behr, alias Fiéline Cosplay & Créa', fait partie de cette deuxième catégorie. La jeune femme de 27 ans, originaire de Rouen, a découvert ce nouveau passe-temps à ses 18 ans. Lors de sa venue à la Japan expo, elle a vu de nombreuses personnes costumées. "Je me suis dit 'oh mais c'est génial !' J'ai adoré le concept", se souvient-elle.

"J'ai aussi beaucoup appris sur YouTube"

Depuis, Léa Behr voue une véritable passion à l'univers du cosplay. Pourtant, son métier d'assistante technique de laboratoire n'a rien à avoir avec ce domaine. Elle profite de son temps libre pour réaliser ses costumes et les accessoires qui vont avec. La jeune femme est aussi investie dans l'association normande CosAndPlay, qui vise à démocratiser la discipline. "Ce qui est bien, c'est que ça s'adresse à tous", assure-t-elle. À ses débuts, elle connaissait déjà les bases de la couture, apprises auprès de sa mère. Pour se perfectionner, "j'ai aussi beaucoup appris sur YouTube, Pinterest et Instagram". Elle a notamment découvert KamuiCosplay, une cosplayeuse allemande qui fait des tutoriels vidéos et écrit des livres. "C'est une sorte de professeure en ligne", décrit-elle. Aujourd'hui, Léa Behr se fait appeler Fiéline Cosplay & Créa' sur ses réseaux, un pseudo qu'elle utilisait déjà pour les jeux vidéo. Fiéline faisant référence au côté instinctif et félin, et Créa' à créature et création.

Se tromper pour mieux recommencer

Elle perçoit sa passion avant tout comme un loisir créatif. "C'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Si on ne rate pas, on n'apprend pas." À la différence d'Alice Hérault, alias Livanart (lire par ailleurs), elle se situe entre le cosplay et "la création perso". En effet, si le principe du cosplay est de réaliser un costume identique au personnage de référence, la création perso, elle, laisse plus de place à l'imagination. Généralement, la passionnée flashe sur un matériau à partir duquel ses idées vont fuser.

Une première participation

à la Coupe de France

Après plusieurs participations à des concours comme celui de Normania, elle a l'impression d'avoir fait le tour en Normandie. Alors, en 2021, elle décide de participer aux sélections de la Coupe de France de cosplay lors de la Chibi Rouen. Le costume qui l'a fait connaître est celui de Soraka, un personnage du jeu vidéo League of Legends. "C'est parti d'un coup de cœur. J'étais à Toto Soldes à Rouen et j'ai craqué sur des tissus", se remémore-t-elle. Malheureusement, elle n'a pas remporté la compétition, mais en garde malgré tout un très bon souvenir et en sort grandie.