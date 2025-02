Rouen. Normannia : un voyage médiéval et fantastique au pays des elfes

Normannia, c'est plus de 30 spectacles par jour et de nombreuses surprises. Jimmy Blin, organisateur de l'événement qui aura lieu les 8 et 9 février au parc des expositions de Rouen et membre de la Fédération française médiévale, nous annonce un week-end très animé.

Quel est le thème de cette édition ?

"Le salon présente des univers très variés : le Moyen-Age est bien sûr à l'honneur, avec les Vikings ou le béhourd (combat médiéval, N.D.L.R.), mais on peut tout aussi bien s'immerger dans un univers steampunk, qui rappelle la révolution industrielle. Cette année, nous avons voulu mettre en lumière la culture celtique, qui englobe aussi bien les légendes arthuriennes, le peuple gaulois ou des références plus contemporaines aux nations irlandaises ou écossaises : c'est un vaste domaine ! Des conférences, une troupe de reconstitution de la vie quotidienne au temps des Gaulois et des concerts de musique irlandaise sont programmés. Des elfes et leprechauns vont déambuler dans les allées du salon. D'ailleurs, une catégorie du concours de costumes leur sera dédiée."

Le costume devient-il la norme ?

"C'est devenu une tradition. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir costumés ce qui contribue à faire de ce salon un espace hors du temps. Nous avons encouragé cela en proposant un tarif réduit en ligne pour les festivaliers qui jouent le jeu. Normannia est devenu un lieu de parade, car beaucoup d'habitués profitent de l'occasion pour enfiler leurs costumes, créés parfois même spécialement pour l'événement. Le concours de costumes est aussi devenu une institution. Il est orchestré cette année par Livanart, une cosplayeuse reconnue et multi-récompensée, et donne lieu le dimanche après midi à un grand spectacle. Le costume séduit beaucoup les festivaliers qui cherchent souvent de quoi compléter leur garde-robe sur les stands des artisans, avec oreilles d'elfes, bijoux, accessoires de cuir ou armes forgées. Nombreux sont ceux aussi qui viennent se fournir en textile pour créer ensuite leur propre costume."

Pratique. 8 et 9 février au parc expo de Rouen. 0 à 12€. federation-francaise-medievale.fr/normannia.