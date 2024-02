Rouen. La magie du médiéval fantastique au Parc Expo : "A Normannia, tout est possible"

Amateurs de fantasy ou d'histoire, Normannia est fait pour vous ! Jimmy Blin, cofondateur et programmateur du salon dédié au médiéval fantastique, annonce une édition haute en couleur.

Comment expliquer un tel succès ?

"Lors de la précédente édition, en un week-end, nous avons enregistré 15 000 visiteurs sur le salon. Il occupe désormais une place de choix au niveau national dans le domaine du médiéval fantastique, car c'est un salon atypique. Normannia a la particularité de mêler deux univers, le monde médiéval et fantastique, et il foisonne de propositions : concerts, démonstration de combats, initiation au lancer de hache, tables rondes, concours de costumes. Le marché médiéval est aussi un des atouts majeurs du salon. On y retrouve de nombreux artisans : orfèvres, forgerons, tailleurs, maroquinier, coutelier et des objets uniques de grande qualité. Cette année, plus de 270 exposants sont conviés !"

Quelles sont les nouveautés de l'année ?

"Nous avons choisi pour thème le dragon car c'est le symbole qui figure le mieux le lien entre les deux univers du salon : médiéval et fantastique. Alors, pour l'occasion, deux dragons déambuleront en liberté et une des catégories du concours de costumes s'en inspire. Il y aura aussi des conférences sur des historiens fans de pop culture, des contes et des spectacles sur le thème notamment dans le Hall 5 où une nouvelle scène sera installée, sur laquelle seront donnés des spectacles en continu. Cette année, le salon s'étoffe aussi avec un mini-salon du livre fantastique."

Quelles créatures sont conviées ?

"Nos visiteurs sont invités à venir costumés. Ceux qui jouent le jeu peuvent bénéficier d'un tarif réduit au guichet ! Cela contribue pleinement à l'atmosphère festive du salon. Tout au long du week-end, des créatures déambuleront parmi les visiteurs : des fées, des personnages sur échasses, des musiciens costumés, des Vikings, des animaux fantastiques, des gobelins ou même des orques ! A Normannia, tout est possible."

Pratique. Les 24 et 25 février au Parc Expo de Rouen. 0 à 8€. federation-francaise-medievale.fr