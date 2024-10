Rouen. Spectacles, ateliers, films : ce week-end, suivez Les Chemins de travers

Sur les quais rive gauche, à Rouen, la fête battra son plein du vendredi 4 au dimanche 6 octobre à l'occasion du festival Les Chemins de travers. Clément Besciani, coordinateur des actions pédagogiques de l'association Les Vagabond.es de l'énergie, à l'origine de l'événement, présente la 3e édition.

Que propose ce festival ?

"Il propose un pas de côté pour trouver d'autres sentiers que ceux tracés par la société de consommation en proposant de nombreuses activités pour se reconnecter avec notre environnement et avec les autres. Tout au long de l'année, les Vagabond.es de l'énergie animent des activités ayant pour sujet les transitions écologique et énergétique sous un prisme ludique pour les scolaires ou le grand public. Ce festival, c'est notre temps fort."

Comment sensibiliser le grand public ?

"En journée, le festival est très orienté vers les familles et les enfants, avec de nombreux ateliers pratiques et pédagogiques, des spectacles de théâtre et de contes. En soirée, le festival se conclut dans une atmosphère festive et musicale pour mieux rassembler. C'est un festival qui est très accessible - l'accès sur certains créneaux est à prix libre - mais c'est aussi un événement qui mise sur la diversité musicale et la variété des formes : ateliers, conférences, rencontres, spectacles et films."

Quelles sont les activités proposées ?

"Le festival inaugure cette année un nouvel espace animé par l'association Triticum, intitulé 'De la graine au pain', pour véritablement mettre la main à la pâte. Dans l'espace Bivouac, on met l'accent sur les récits de voyages engagés sur des thématiques telles que la biodiversité, les mobilités douces, les migrations climatiques et la transmission. Nous avons également encore enrichi notre offre d'ateliers. On peut créer sur place et repartir avec ses créations : vannerie, travail du bois, sérigraphie, réparation de petit matériel électrique ou encore cuisine solaire. Enfin, nous proposons un moment de détente avec un sauna ambulant ou un bain nordique."

Pratique. Du 4 au 6 octobre sur les quais bas rive gauche à Rouen. Tarifs : 1 à 12€. lescheminsdetravers.org.