Rouen. Normannia 2025 : Plongez dans l'univers médiéval et fantastique

Amateurs d'histoire, de reconstitutions et de légendes médiévales, préparez-vous ! Le salon Normannia revient en 2025 pour une nouvelle édition encore plus immersive samedi 8 et dimanche 9 février au Parc des Expositions de Rouen. Entre combats de chevaliers, artisanat d'époque et univers fantastique, cet événement s'impose comme un incontournable pour les passionnés de culture médiévale et viking.

Un voyage dans le temps au cœur de la Normandie

Depuis sa création, Normannia s'est imposé comme un rendez-vous phare pour les amoureux du Moyen Age et de la fantasy. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à arpenter les allées du salon pour découvrir des artisans talentueux, assister à des combats spectaculaires et échanger avec des passionnés d'histoire vivante. En 2024, ce sont 18 000 personnes qui se sont déplacées, un record.

Jimmy Blin, le trésorier de la FFM, cofondateur, coorganisateur, responsable de la communication et la programmation de Normannia, nous détaille le programme de l'événement :

Normannia 2025 Impossible de lire le son.

Un événement à vivre en famille ou entre amis

Normannia ne se limite pas aux passionnés d'histoire : c'est aussi un événement familial et convivial. Que vous veniez pour admirer les costumes, goûter à la cuisine médiévale ou simplement vous imprégner de l'ambiance, tout est réuni pour passer un moment hors du temps.

Pour nouvelle édition, Normannia célébrera sa "celtième édition" en mettant à l'honneur les peuples celtes et le folklore celtique entre mythe, réalité et musique.