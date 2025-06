Loisirs. La Cité immersive viking de Rouen fête son 1er anniversaire ce week-end

Un an après son ouverture sur les quais rive gauche à Rouen, la Cité immersive viking a déjà conquis plus de 120 000 visiteurs. Ce lieu unique en Normandie propose un voyage captivant au cœur de l'univers viking, grâce à des décors monumentaux, des effets sonores et visuels, et une mise en scène immersive.

Pour célébrer cette belle première année, la Cité immersive organise un grand week-end d'anniversaire, samedi 14 et dimanche 15 juin.

Des concerts live

Au programme, des concerts live avec Claire Roignant, une taverne festive, un véritable village viking, des animations familiales comme des catapultes ou des combats pour les enfants, et une nouvelle expérience en réalité virtuelle, en partenariat avec The Viking Planet.

Ludovic Garnier, le directeur de la Cité immersive viking, nous détaille le programme du week-end :