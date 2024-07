Rouen. La cité Viking en met plein la vue à ses visiteurs en cette période estivale

Et si vous découvriez l'univers de nos ancêtres normands ? Depuis son ouverture, la Cité immersive Viking, installée à Rouen près du 105 sur les quais rive gauche, connaît un franc succès. Elle offre un voyage dans le temps pendant un peu plus d'une heure. Celle-ci attire également de nombreux vacanciers, notamment en raison de la météo incertaine qui les incite à se réfugier dans ce lieu abrité et riche en histoire.

• Lire aussi. [Photos + vidéo]. Découvrez la Cité immersive, une plongée dans l'univers Viking à Rouen

"La dernière salle est spectaculaire"

"J'ai beaucoup aimé, c'était très réaliste, j'ai appris beaucoup de choses", confie Jeanne Nadona venue avec sa mère pendant leur séjour en Normandie. Elle a assisté au spectacle de 25 minutes proposé dans la salle des rêves. "Je trouvais qu'il manquait quelque chose à Rouen. Il y a beaucoup d'éléments dans la ville, mais aucun bâtiment dédié. Donc nous sommes venus voir, et d'ailleurs, la dernière salle est spectaculaire !", ajoute Nicolas Defontaines, un autre visiteur.

Le site regorge de petits ateliers pratiques et interactifs pour enrichir le voyage. Il est ouvert le mardi après-midi de 14h à 19h30 et toute la journée du mercredi au dimanche de 10h30 à 19h30. Les tarifs vont de 9,90 euros à 14,90 euros en plein tarif. Et à la fin de la visite, chacun peut repartir avec un petit souvenir en se rendant à la boutique.