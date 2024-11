Rouen. La Cité immersive viking : une expérience unique

Servie par des technologies de pointe, des effets sonores et visuels de grande qualité, et par un scénario bien construit, la Cité immersive viking, située à Rouen, nous permet de découvrir les différents aspects de la culture des ancêtres des Normands.

Un concept novateur

La Cité immersive viking est un concept unique en France. Elle a été imaginée par une société indépendante qui, forte du succès de ce premier opus, entend bien essaimer sur tout le territoire. "Dans l'année à venir ouvriront deux prochaines expositions de ce type : l'une à Reims sur le thème du champagne, et l'autre à Strasbourg sur le thème de l'Europe", annonce déjà Ludovic Garnier, directeur de la Cité immersive viking. Si le parcours de cette exposition est établi à Rouen, la Cité immersive viking sera cependant amenée à évoluer :

"Nous imaginons dès à présent des ouvertures en soirée, pour Halloween par exemple, et la création d'un escape game grâce au partenariat d'Escape 423, notre partenaire rouennais."

Un enfant du pays

L'exposition immersive a vu le jour en Normandie et a tiré parti des savoir-faire et des talents locaux. Ludovic Garnier, qui a été mandaté pour orchestrer ce projet, est également le président d'une association bien connue des Normands : Les Enfants de Rollon. "Créée en 2019, c'est une association de reconstitution qui promeut le patrimoine viking en construisant et en faisant naviguer des drakkars, mais aussi en animant régulièrement des fêtes populaires sur tout le territoire normand." Ce n'est donc pas un hasard si l'association a donc été largement impliquée dans le projet.

"Nous avons favorisé les circuits courts pour tous les matériaux, notre caution scientifique est assurée par un historien médiéviste rouennais, Vincent Samson. Même le casting est essentiellement local, notamment avec la participation du normand Philippe Torreton dans le rôle de Rollon, et de nombreux adhérents des Enfants de Rollon qui incarnent des personnages secondaires."

Pratique. Du mardi au dimanche. Hangar 105 bis rive gauche. 0 à 14,9€. viking.cites-immersives.fr