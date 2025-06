Sortie. Fanfare, jazz, danse :la Fête de la musique se déchaîne à Rouen

Comme chaque année, l'arrivée de l'été (21 juin) coïncide avec la Fête de la musique, le rendez-vous des groupes amateurs ou semi-professionnels. L'édition 2025 promet encore quelques jolis spectacles dans l'agglomération même si pour l'heure, la Ville de Rouen n'a pas encore communiqué de programme officiel. La municipalité a tout de même publié un appel au recensement des groupes qui souhaitent se produire en ville, samedi 21 juin.

Fanfare, jazz et chorale

Quelques scènes sont tout de même déjà programmées à l'instar de Poney Club Cauchois, groupe de fanfare, chanson, jazz et pop qui se produit... rue cauchoise. Le groupe dub et reggae East Plate Crew est attendu du côté de la rue des Bons Enfants à la Galerie Racaille. En sortant de l'hypercentre, le public pourra retrouver également des démonstrations de Kizomba à partir de 17h sous le pont Flaubert (côté quais rive-gauche), ainsi que des initiations à cette danse appelée aussi "tango africain".

Le jazz-band de l'école de musique de Rouen donne aussi une représentation à 15h, au niveau du Hangar 105 sur l'esplanade du restaurant le Pintxos. De son côté, l'épicerie participative Kissikol, impasse Mollien, invite les spectateurs toute la soirée à partir de 17h30 pour une programmation de sept groupes : artistes, fanfares et chorales avec buvette et petite restauration sur place. Le conservatoire de Rouen et son département corde proposent un concert "Cordes sensibles" à l'auditorium Jacques-Lancelot à partir de 15h30. Professeurs et élèves se réunissent pour former un orchestre inédit sans chef. Pour s'échauffer avant le jour J, le public pourra découvrir également les ateliers du Kalif (l'école de musique) avec le concert des élèves, vendredi 20 juin à 19h (entrée gratuite).