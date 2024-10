Rouen. La Fête du Ventre c'est ce week-end

La Fête du Ventre est de retour à Rouen pour une 25e édition. Cette année, l'événement totalement gratuit se déroulera tout le week-end, du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2024, de 10h à 19h !

Plus de 160 producteurs locaux seront présents pour vous faire découvrir les délices de la Normandie : fromages, produits de la mer, fruits et légumes, charcuteries, ainsi que des spécialités comme le safran, la moutarde et bien d'autres trésors gastronomiques. L'accent sera mis sur les circuits courts pour une expérience authentique.

De nombreux professionnels de la restauration vont participer à la Fête du Ventre, qui promet une ambiance festive et conviviale place du Vieux-Marché, place de la Pucelle, rue Rollon, rue Guillaume le Conquérant, rue aux Ours et rue Jeanne d'Arc.

De nombreuses animations sont au programme : dégustations, démonstrations culinaires, concerts, et même une mini-ferme pour les enfants. Chaque année, l'événement attire 150 000 visiteurs.

Ajout d'une nouveauté

Cette année, Rouen à Table s'ajoute à la fête, avec des événements variés comme des brunchs, des cours de cuisine, et des battles de chefs célébrant le statut de Rouen comme ville créative Unesco en gastronomie.

Delphine Crocq, directrice générale de Rouen Tourisme, nous détaille le programme de l'événement :

Pratique. Entrée gratuite.